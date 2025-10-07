Hallan a adulto mayor sin vida en su vivienda

Un adulto mayor, identificado como Zoé “N”, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda que está ubicada sobre la calle Renacimiento, entre las avenidas de Los Constituyentes y del Progreso, en el fraccionamiento Revolución, al norte-oriente de la capital chiapaneca.

Hallazgo

De acuerdo con versiones oficiales, el hecho fue registrado aproximadamente a las 10:55 horas del lunes cuando los hijos de la persona de 82 años de edad, quienes acudieron al domicilio luego de no tener noticias suyas desde la noche del domingo, lo encontraron en el piso.

Al ingresar a la vivienda, observaron que estaba inconsciente sobre un charco de sangre, por lo cual solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al sitio y confirmaron el hallazgo de la persona sin vida, así como la presencia de huellas hemáticas en el interior del inmueble.

Ante tal situación, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) cuyos peritos acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Lesiones en la cabeza

Personal de la Dirección de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento del cadáver, el cual —según reportes preliminares— presentaba lesiones visibles en la cabeza. Hasta el momento se desconoce cómo fueron causadas estas heridas.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley que determine la causa exacta del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si la muerte del adulto mayor estuvo relacionada con la comisión de algún delito o si fue accidental.