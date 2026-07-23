Hallan a guatemalteco sin vida en un predio

Al interior de un predio, en el centro de la población de Tuzantán, fue localizado este miércoles el cuerpo sin vida de una persona, al parecer de origen guatemalteco, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones.

Vecinos de la zona alertaron a elementos policiacos que realizaban un patrullaje, sobre la presencia del hombre en el terreno ubicado sobre la calle Allende entre Juárez y Lázaro Cárdenas.

Por ello, también pidieron la intervención de paramédicos de Protección Civil, que al realizar la revisión determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Vivía en adicción

El hombre identificado como Edgar Jovani “N”, de unos 40 años, era originario de Guatemala, aunque vivía en situación de calle y era adicto a las bebidas embriagantes.

Se aclaró que este no presentaba heridas o golpes, por lo que consideraron que sufrió un paro cardiaco producto de la cirrosis hepática.

A pesar de ello, el lugar fue acordonado para dar paso a personal de Servicios Periciales a iniciar las investigaciones y proceder al levantamiento del cuerpo para su traslado al Semefo, en donde le practicarían la necropsia de ley para determinar las causas reales de su fallecimiento.

Asimismo, fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio, esperando que los familiares del ahora occiso acudan a identificarlo.