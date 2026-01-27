Hallan a hombre sin vida en la zona norte

Una persona del sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, presuntamente indigente, fue localizado sin vida durante la mañana del lunes en una de las calles de la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

Posible hipotermia

Personal de Protección Civil reportó que el hombre fue encontrado inerte sobre la banqueta de una de las calles de la colonia Paraíso, lo que alertó a los transeúntes que lo notificaron a los números de emergencias.

Las primeras versiones indican que el sujeto se encontraba en medio de la banqueta sin inmutarse de la gente que pasaba cerca, lo que generó la movilización de las corporaciones de seguridad tras el reporte ciudadano.

El individuo vestía pantalón de mezclilla color negro y una chamarra azul marino; hasta el momento no ha sido identificado.

Los vecinos del lugar señalaron que inicialmente pensaron que la persona se encontraba dormida; sin embargo, al intentar despertarla y no obtener respuesta, solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos.

Elementos de la policía acordonaron el área y permanecieron en el sitio en espera del arribo de personal de Protección Civil y de las autoridades ministeriales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

La autoridad competente llevará a cabo las pesquisas para precisar la causa de muerte, pero todo indica que se debió a las bajas temperaturas que afectan a la región.

Este no es el primer caso que pasa en esta temporada invernal, donde han habido heladas que causan hipotermia entre quienes duermen en la calle.