Hallan a hombre sin vida entre la maleza

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado en el camino al cantón Lagartero, localizado al sur de Tapachula, lo que movilizó a los cuerpos policiacos que iniciaron las investigaciones correspondientes.

Vecinos de la zona se llevaron un buen susto al hallar los restos humanos entre el rastro municipal y el río Cahoacán, entre unos matorrales.

Macabro hallazgo

Dijeron que al sentir olores fétidos fueron a ver de qué se trataba y encontraron el cadáver, por lo que de inmediato reportaron el macabro hallazgo al número de emergencias.

Elementos de las policías estatales y municipal acudieron para confirmar el reporte. La persona del sexo masculino vestía playera gris, pants del mismo color y tenis negros, quien no ha sido identificada.

A la morgue

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento de los restos humanos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la autopsia de ley para establecer las causas del deceso.

Las autoridades no dieron más detalles debido a que por el estado en que se encontraban no pudieron determinar si presentaba heridas o golpes.

Por este hecho fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio, además se espera que familiares acudan a identificarlo.