Hallan a hombre sin vida sobre la banqueta

Sin vida y tendido bocarriba en la banqueta fue como hallaron a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, sobre la calle El Cedro de la colonia El Bosque, al nororiente de la capital chiapaneca.

El hallazgo se dio cuando vecinos de la zona alertaron a los números de emergencias acerca de una persona que estaba inconsciente y tirada en la vía pública.

Al lugar se presentaron los elementos policiacos, quienes confirmaron la situación y después pidieron el apoyo de paramédicos.

De acuerdo con versiones recabadas, el sujeto solía deambular por la zona y momentos antes de ser encontrado muerto había sido visto pidiendo monedas o alimento a los transeúntes. Sin embargo, no era identificado por los habitantes del sitio.

Paramédicos del Grupo de Respuesta a Incendios, Emergencias y Desastres del Instituto de Bomberos del Estado, valoraron a la persona del sexo masculino confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Semefo

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal Preventiva acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes. Posteriormente, peritos llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Será a través de la autopsia de ley que se determine la causa exacta del fallecimiento y se descarte la posible comisión de algún delito.

Hasta el momento, el cuerpo permanece en calidad de desconocido y no se ha logrado ubicar a sus familiares, por lo que de no ser reclamado en los próximos días podría ser enviado a la fosa común.