Hallan a “la Gretel” y aseguran un inmueble

Como parte de las investigaciones realizadas en el municipio de Suchiapa, autoridades localizaron a Humberto Javier “N”, conocido como “la Gretel”, y aseguraron un inmueble señalado por la víctima como el lugar donde presuntamente permaneció privada de la libertad, informó el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El funcionario explicó que la localización se concretó luego de un operativo de búsqueda y diversas diligencias de cateo efectuadas como parte de las indagatorias que mantienen las autoridades.

De acuerdo con el fiscal, una persona del sexo masculino fue detenida en el lugar y se deslindarán responsabilidades en cuanto a su participación en los hechos.

Asimismo, en un operativo lograron el desmantelamiento de ocho cámaras parásitas que eran utilizadas por el crimen organizado para vigilar las actividades de las autoridades en diversas zonas de Suchiapa.

Sanos y salvos

En otro resultado de las acciones de búsqueda, Llaven Abarca informó que durante un despliegue realizado en la madrugada del miércoles y derivado del seguimiento de cámaras de videovigilancia, así como de diversos reportes, fueron localizados sanos y salvos dos jóvenes originarios del Estado de México.

Ambos contaban con fichas de búsqueda en Tuxtla Gutiérrez, quienes habían sido sustraídas de un domicilio entre el 7 y 8 de octubre.

Posteriormente, fueron presentadas ante la representación social para ser escuchados en declaración ministerial, después de ser atendidos por un equipo multidisciplinario para verificar su estado físico y emocional.

El fiscal general señaló que próximamente dará a conocer más detalles sobre las pesquisas. La FGE se encuentra realizando las diligencias correspondientes por la posible comisión de hechos delictivos.