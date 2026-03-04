Hallan a mujer sin vida dentro de su vivienda

Una mujer de 45 años fue hallada sin vida en su domicilio la mañana de ayer en Comitán, lo que movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía para atender la emergencia, a fin de investigar el incidente.

Alrededor de las 09:00 horas se registró el incidente en la calle principal del barrio Tepeyac.

De acuerdo a versiones, fue el arrendador de la vivienda quien realizó el hallazgo al llegar a cobrar la renta mensual, encontrando a la persona del sexo femenino tendida a un costado de un tanque de agua, por lo que de inmediato dio aviso al 911.

Al lugar se movilizaron paramédicos del Sistema de Protección Civil Municipal, quienes al brindar los primeros auxilios confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que el lugar fue acordonado por agentes de la Policía Municipal.

Fueron peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra que llegaron a realizar las diligencias y a recabar pruebas del suceso, trascendiendo que la fallecida presentaba un golpe en la cabeza, por lo que después ordenaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo, en donde se realizaría la práctica de la necropsia de ley y determinar las causas legales del fallecimiento.

El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para integrar una carpeta de investigación a fin de determinar si se trató de un accidente o un crimen y se deslinden responsabilidades.