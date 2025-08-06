Hallan a mujer sin vida en cuarto de posada

Una mujer fue hallada muerta en uno de los cuartos de la posada Ámbar, ubicada sobre la calzada Salomón González Blanco en la colonia Primero de Enero, que se encuentra en la zona norte del municipio de San Cristóbal de Las Casas, durante la mañana del martes.

Autoridades confirmaron que el hallazgo fue reportado a través de las líneas de emergencias, por lo que personal del Centro Regional de Protección Civil y Bomberos (CRPROCYB) acudió de manera inmediata al llamado de auxilio, en coordinación con personal de la Policía Municipal.

Personal de Protección Civil llevó a cabo la valoración correspondiente, confirmando que la persona del sexo femenino ya no contaba con signos vitales, además presentaba rigidez y cianosis generalizada.

Por ello, los elementos de la Policía Municipal procedieron a resguardar la zona en lo que se presentaban los Servicios Periciales.

Los paramédicos dieron parte a las autoridades competentes, acudiendo al lugar el agente del Ministerio Público para dar fe de lo ocurrido y para ordenar el levantamiento del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), donde le harán la autopsia que marca la ley para determinar la causa del deceso.

Por otra parte, se dio a conocer que una pareja había ingresado el día lunes a la posada y que el martes se venció el plazo de la habitación, por lo que ahí los empleados encontraron a la fémina sin signos vitales.

Del hombre no se supo nada más; sin embargo, la Fiscalía informó en un comunicado que inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.