Hallan a pareja con tiro de gracia

Una persona del sexo femenino y una del sexo masculino fueron hallados sin vida durante la mañana del martes sobre un camino de terracería, ubicado en las inmediaciones de Monte Los Olivos y la colonia Jardines del Pedregal, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Los primeros reportes dieron a conocer que las fuerzas del orden realizaban recorridos de vigilancia cuando localizaron dos cuerpos tirados en una brecha, aproximadamente a 800 metros del fraccionamiento Interlomas.

Fueron ejecutados

Ante el hallazgo solicitaron el apoyo de Protección Civil (PC), quien tras llevar a cabo la valoración correspondiente confirmó que ambas personas ya no contaban con signos vitales y presentaban el tiro de gracia.

El hombre vestía una playera azul, pantalón de mezclilla y zapatos negros; mientras que la mujer llevaba blusa negra, short de mezclilla azul y zapatos negros.

En el sitio también fueron localizados tres casquillos que, de manera preliminar, serían del calibre 9 milímetros (mm).

Hasta el momento las autoridades no han informado de forma oficial la identidad de las víctimas ni el móvil de estos hechos.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las diligencias necesarias y finalmente procedieron al levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).