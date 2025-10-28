Hallan a sujeto caminando desnudo y golpeado

Una fuerte movilización policial tuvo lugar la tarde del lunes al norte poniente del municipio de Cintalapa, esto luego de que un hombre deambulara por las calles desnudo y golpeado, por lo cual las autoridades ya investigan lo ocurrido.

Iba sin rumbo

Trascendió que minutos antes de las 16:00 horas, transeúntes del primer cuadro de la ciudad habrían reportado a los números de emergencia la presencia de una persona del sexo masculino que caminaba sin ropa y con golpes en el cuerpo, con rumbo desconocido.

Rápidamente, personal de la Policía Municipal se constituyó a la 3.ª Norte entre 1.ª y 2.ª calle Poniente, donde hicieron contacto con el individuo quien hasta ese momento no supo dar contexto de lo ocurrido, únicamente permaneció recibiendo el apoyo policial.

Al hospital

Tras lo anterior, los mandos policiales de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil para valorar las lesiones del hombre que presentó golpes en la mayor parte del cuerpo.

Después de la valoración y de estabilizarlo, determinaron que era necesario hospitalizarlo de emergencia, así que fue subido a la ambulancia.

Por el momento se desconoce cómo y por qué fue agredido a golpes, por lo que las autoridades investigarán lo sucedido, aunque el individuo no dio demasiados datos al respecto.