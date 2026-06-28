Hallan a un sujeto ahorcado

Una persona del sexo masculino de 27 años de edad, fue encontrado pendiendo de una soga amarrada al cuello y a la copa de un árbol en la capital chiapaneca.

El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición sobre el camino al Servicio Médico Forense (Semefo), situado en la carretera Emiliano Zapata y esquina con el nuevo libramiento Sur “Doctor Manuel Velasco Suárez”.

El hallazgo fue realizado cerca de las 16:20 horas, por lo que elementos policiacos se movilizaron a la zona mencionada.

Ahí, fueron informados que un joven identificado como Edgar Oswaldo “N”, quien yacía ahorcado a una altura de aproximadamente 8 metros.

Antecedentes

Edgar “N”, originario de San Lucas, había arribado a la capital para sumarse a la construcción de un condominio situado a un costado del fraccionamiento Real del Bosque.

Sin embargo, desde hace cuatro días su madre no sabía nada de él, así que la fémina arribó a Tuxtla Gutiérrez para interponer una denuncia a la Fiscalía General del Estado por desaparición.

Fue un obrero que se puso en contacto con la mujer para informarle que habían localizado a Edgar, pero en las condiciones antes señaladas.

Personal de Protección Civil del Estado se encargó de hacer el ascenso para llegar hasta el cuerpo y bajarlo hasta el suelo.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hicieron las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Semefo.