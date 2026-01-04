Hallan ahorcado a hombre en el armario de su cuarto

Pendiendo de una soga amarrada al cuello fue como encontraron a una persona del sexo masculino, esto en el armario de su habitación en una vivienda localizada en la colonia Plan de Ayala Ampliación Norte, en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Transcurrían las 09:10 horas del pasado sábado cuando elementos policiacos se presentaron a la calle Colima y esquina con la avenida Nuevo León, luego de haber recibido un reporte al número de emergencias 9-1-1, donde alertaban sobre un presunto suicidio.

Hallazgo

Al llegar les informaron que un sujeto, identificado como Alejandro “N” (55 años), fue encontrado ahorcado con una soga en el interior de un armario de concreto.

Quienes lo hallaron fueron sus familiares. De inmediato solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia, así que en minutos se movilizaron los paramédicos del Instituto de Bomberos, mismos que le brindaron la valoración médica y posteriormente corroboraron el deceso.

Acto seguido, las corporaciones policiacas municipales y estatales acordonaron la zona y solicitaron el apoyo de las unidades de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los peritos llevarían a cabo las diligencias correspondientes y después procederían al levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).