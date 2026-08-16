Hallan ahorcado a hombre en la colonia San Fernando

Ahorcado al interior de su vivienda fue hallado una persona del sexo masculino de aproximadamente 53 años de edad, en la colonia San Fernando, ubicada en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la tarde del sábado.

Reporte

El hecho fue registrado alrededor de las 12:51 horas. Agentes policiacos municipales y estatales recibieron un reporte en el número de emergencias 911, en donde señalaban un presunto suicidio en un domicilio de la Calzada al Sumidero y esquina con la calle Tamarindo, por lo que de inmediato se presentaron para tomar conocimiento.

Ahí, se informó que una persona del sexo masculino de profesión ingeniero civil fue encontrado ahorcado con la ayuda de una soga, en el interior de su casa. Sus familiares al verlo pendiendo, rápidamente lo notificaron a las autoridades.

Pronto se movilizó una cuadrilla de socorristas de Protección Civil Municipal que por protocolo le proporcionó la valoración; posteriormente, se informó que el sujeto ya no contaba con signos vitales, así que inmediatamente se acordonó el lugar.

Autoridades policiacas tomaron conocimiento de lo sucedido y solicitaron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).