Hallan ahorcado a joven antes de la medianoche

Antes de la medianoche del viernes se dio una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en el barrio Covadonga, luego de que un joven fuera localizado sin vida en el callejón Florinda, ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.

Eran aproximadamente las 23:20 horas cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras descubrir a una persona ahorcada con una cuerda amarrada a la rama de un árbol.

Minutos después, elementos policiacos arribaron al sitio y confirmaron que se trataba de un joven identificado como Daniel Alfonso “N” (21 años).

Brindaron apoyo

Siguiendo los protocolos correspondientes, los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle atención prehospitalaria y verificar su estado de salud.

Sin embargo, después de realizar la valoración médica el personal de emergencia informó que Daniel ya no contaba con signos vitales y que, presuntamente, el hecho habría ocurrido desde horas antes de su localización.

La noticia causó conmoción entre habitantes del barrio Covadonga, quienes comenzaron a reunirse alrededor de la escena mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias.

Para evitar que se alterara el área, los elementos policiacos acordonaron la zona y retiraron a los curiosos que permanecían en el lugar observando el trabajo de los peritos.

Más tarde, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para efectuar las investigaciones iniciales, recabar indicios y realizar el levantamiento del cadáver.

Por último, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) correspondiente, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de forma oficial las causas del deceso.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, aunque al parecer se trató de un suicidio.