Hallan ahorcado a joven en Kilómetro 4

En una mañana que transcurría de manera habitual en la colonia Kilómetro 4 de Tuxtla Gutiérrez, se vio abruptamente interrumpida por una tragedia.

Alrededor de las 09:10 horas del domingo, un llamado de auxilio al número de emergencias movilizó a los cuerpos de seguridad hacia la avenida Venustiano Carranza, entre las calles Reforma y Huixtla.

Esto tras el hallazgo de un joven de aproximados 22 años que se encontraba suspendido de una soga al interior de su vivienda.

Corroboran deceso

Familiares, al descubrir la escena, solicitaron de forma desesperada la intervención de los servicios prehospitalarios. En cuestión de minutos, paramédicos de Protección Civil (PC) municipal arribaron al domicilio para brindar los primeros auxilios.

Sin embargo, después de una exhaustiva valoración, los técnicos en urgencias determinaron que el individuo ya no presentaba signos vitales, declarando su deceso en el lugar y dando parte al Ministerio Público (MP).

De inmediato, elementos de las policías municipal y estatal procedieron a acordonar un amplio perímetro en la zona para preservar la escena, conforme a los protocolos establecidos.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) se presentó en el sitio minutos después para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.

Asimismo, recabó los indicios necesarios que permitirán esclarecer las circunstancias que rodean este suceso.

El cadáver fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para continuar con las investigaciones de rigor.

Por último, tras poco más de dos horas de intensa movilización, las corporaciones policiacas se retiraron del lugar cerca de las 11:10 horas, dejando la zona sin novedad alguna.