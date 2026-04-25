Hallan ahorcado a sujeto dentro de su casa en La Misión

Ahorcado en el interior de una vivienda en la colonia La Misión, fue hallado un joven durante la tarde del viernes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lo que movilizó a las corporaciones policiacas y de emergencias.

Eran cerca de las 14:10 horas cuando agentes municipales y estatales se presentaron al bulevar La Misión, en la colonia mencionada.

Ahí, se informó que una persona del sexo masculino había sido encontrada pendiendo de una soga amarrada al cuello y requerían la intervención del paramédicos.

Deceso

Pronto, una cuadrilla de socorristas le brindaron la atención prehospitalaria. Tras practicarle un ciclo de reanimación cardiopulmonar, señalaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Por otra parte, las fuerzas del orden acordonaron el área para dar paso a las diligencias correspondientes. Más tarde, personal de Servicios Periciales llevó a cabo el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce el motivo que orilló a la persona a tomar la fatal decisión de suicidarse.