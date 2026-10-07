Hallan ahorcado a sujeto en el interior de una casa

Sin vida dentro de una vivienda fue localizado un hombre de 59 años de edad, esto en la colonia Albania Alta, ubicada al nororiente de la capital Tuxtla Gutiérrez.

El sujeto, identificado con el nombre Martín “N”, fue encontrado alrededor de las 08:10 horas del martes en un domicilio sobre la calle Río Suchiate, entre Río Pichucalco y Río Lagartero.

Se habría suicidado

De acuerdo con fuentes policiacas, fue su hermana Teresa “N” (61 años) quien halló al individuo ahorcado y de inmediato solicitó ayuda a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que Martín “N” ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a las autoridades y se estableció un perímetro en el lugar para preservar la escena.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y recabó indicios para determinar las circunstancias del presunto suicidio.

Preliminarmente, las autoridades mencionaron que al parecer el hombre se quitó la vida mediante asfixia mecánica; sin embargo, será el resultado de las diligencias periciales y de la investigación lo que permita establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y, en cuyo caso, qué lo orilló a tomar la fatal decisión.

Hasta el cierre de la edición se desconocía si había dejado una carta póstuma.