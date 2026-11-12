Hallan ahorcado a un hombre en Nuevo Bochil

Una persona del sexo masculino fue encontrada ahorcada en el interior de su domicilio, situado en la entrada principal de la colonia Nuevo Bochil, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo.

El reporte fue proporcionado a los números de emergencias alrededor de las 09:20 horas del miércoles. Los elementos policiacos municipales de la localidad se movilizaron a la dirección mencionada para tomar conocimiento.

Suicidio

Al llegar fueron recibidos por un individuo, identificado como Eli Obed “N”, de aproximadamente 38 años de edad, que señaló que desconocía los motivos que pudieron llevar al sujeto a tomar la fatal decisión de suicidarse.

También mencionó que su hermano, a quien identificó con el nombre de Roberto “N” (31), previamente ya había atentado contra su integridad física en otra ocasión.

Esta vez, durante la mañana del día de ayer, Roberto logró su cometido y se arrebató la vida ahorcándose con ayuda de una viga y una soga, dentro de su vivienda.

En pocos minutos se constituyó una cuadrilla de paramédicos para, por protocolo, proporcionarle la atención a Roberto “N” y valorarlo. Tras esto, se corroboró lo que ya se sabía: no contaba con signos vitales.

Finalmente, agentes de la Policía Municipal realizaron el reporte correspondiente. Más tarde, personal de una funeraria también se presentó para hacerse cargo del cadáver.

Se esperaba la intervención de los Servicios Periciales para llevar a cabo los procedimientos que establece la ley.