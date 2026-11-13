Hallan auto accidentado y abandonado en Pakal Ná

Con evidentes daños debido a que se accidentó fue encontrado un automóvil durante las primeras horas del jueves en las inmediaciones de la colonia Pakal Ná, ubicada en el municipio de Palenque.

La unidad permanecía abandonada a un costado de la vía, sin que se tuviera información sobre el paradero de sus ocupantes.

Se trataba de un vehículo de la marca Ford Figo de color gris, con placas de circulación DMS-850-F del estado de Chiapas y que en la parte trasera tenía la palabra “Figoberto”, cuyo frente presentaba un fuerte impacto en el costado izquierdo.

Las afectaciones aparentemente lo dejaron imposibilitado para continuar su marcha.

No había nadie

De acuerdo con testimonios de personas que observaron varado el automóvil, este se encontraba justo frente al casino de usos múltiples de Pakal Ná sobre el costado derecho de la vialidad en dirección hacia el municipio de Catazajá.

Lo que llamó la atención fue que no había nadie en el interior ni en los alrededores de la calle, por lo que se presume que el conductor y sus posibles acompañantes se retiraron del sitio después del percance, además de que probablemente resultaron ilesos.

Hasta el momento no se han establecido las causas del accidente, aunque se presume que el exceso de velocidad pudo haber provocado que el conductor perdiera el control.

Se esperaba la intervención de las corporaciones correspondientes para retirar el vehículo, que se encontraba destrozado, y ponerlo bajo resguardo en lo que alguien se presenta a reclamarlo.

Asimismo, se llevaron a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades de acuerdo a la ley.