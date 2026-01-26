Hallan cadáver a un costado de vía federal

El hallazgo de una persona sin vida a un costado de la carretera federal Jiquipilas-Ocozocoautla, la mañana del domingo en los límites de ambas demarcaciones, generó una intensa movilización policial.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue notificado minutos después de las 07:00 horas, cuando automovilistas que transitaban por el tramo carretero alertaron a los números de emergencias sobre la presencia de una persona aparentemente inconsciente, tirada a un costado de la vía.

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva (GEP) y de la Guardia Nacional (GN) se trasladaron al sitio, en específico a la altura del kilómetro 94+600, donde confirmaron el reporte y verificaron que ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, trascendió que el cadáver presentaba visibles signos de violencia, por lo que se presumió la posible comisión de un delito.

Servicios Periciales

Ante esta situación, los uniformados procedieron a acordonar el área y colocaron unidades oficiales para delimitar el perímetro, restringiendo el paso y la visibilidad en la zona, mientras se realizaban las diligencias iniciales conforme al protocolo.

Posteriormente, se dio aviso a los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes acudieron para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y las pesquisas.

La víctima permanecía en calidad de desconocida y sería trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, a fin de determinar la causa de la muerte y facilitar su identificación en las próximas horas.

Las autoridades informaron que ya se iniciaron las indagatorias para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.