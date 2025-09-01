Hallan cadáver al fondo de canal de desagüe

Durante la mañana dominical se dio un macabro hallazgo en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, luego de que vecinos de la colonia Explanada del Carmen reportaran a un hombre sin vida en inmediaciones del periférico Sur.

El cuerpo, correspondiente a un sujeto de aproximadamente 50 años de edad, fue encontrado dentro de un canal de desagüe, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia y de las autoridades policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil Municipal, el hombre —quien hasta el cierre de la edición permanecía en calidad de desconocido— vestía pantalón color café, playera tipo polo negra y botas largas negras.

Posible caída

Los rescatistas señalaron que el cadáver presentaba un fuerte golpe en la cabeza, lo que hace presumir que habría caído de una altura aproximada de un metro y medio hasta impactarse contra la estructura del canal. Esta lesión sería la causa probable del deceso.

Elementos de la Dirección de Policía Municipal acudieron de inmediato para acordonar el área y evitar la aglomeración de curiosos, mientras se preservaba la escena para las diligencias ministeriales.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público realizó las actuaciones correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley a fin de confirmar las causas exactas del deceso.

Desconocido

Por el momento la identidad del individuo aún no ha sido determinada y se espera que en las próximas horas algún familiar acuda a reclamar los restos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la caída y descartar la participación de terceros.