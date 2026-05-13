Hallan cadáver cerca de la autopista a Arriaga

Una intensa movilización de corporaciones policiacas y autoridades ministeriales se registró en el municipio de Ocozocoautla, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en una zona despoblada cercana a la autopista que conecta a Coita con Arriaga.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del punto conocido como Los Baños, donde una persona que transitaba por un camino de terracería observó a un hombre tirado entre la maleza, aparentemente inconsciente. Ante esta situación, dio aviso inmediato a los números de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes confirmaron el reporte y procedieron a acordonar el área para preservar la escena mientras se iniciaban las primeras diligencias.

Posible causa de muerte

De acuerdo con información preliminar, la víctima sería un hombre que presuntamente vivía en condición vulnerable y que frecuentaba distintos puntos de la región, principalmente sitios donde suelen reunirse personas con problemas de alcoholismo.

Durante la inspección inicial, las autoridades no localizaron indicios visibles de violencia o lesiones provocadas por terceros, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible fallecimiento derivado de causas naturales o complicaciones de salud.

Sin embargo, serán los estudios forenses los que determinen oficialmente la causa de muerte.

Más tarde, personal especializado de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanece en calidad de desconocido.

Las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones y trabajos de identificación para encontrar a familiares o personas cercanas que permitan reconocer oficialmente a la víctima.