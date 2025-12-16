Hallan cadáver debajo de puente

El cuerpo sin vida de un hombre, hasta el momento no identificado, fue encontrado debajo de un puente del río Coatán en Tapachula.

Personas que llegaron al afluente al sentir fuertes olores fétidos se acercaron para ver de qué se trataba, llevándose un buen susto al hallar restos humanos que ya estaban en avanzado estado de descomposición, dando aviso al número de emergencias.

Por ello, policías de las diversas corporaciones acudieron al lugar ubicado en la 4.ª calle Poniente de la colonia Framboyanes, en donde corroboraron el macabro hallazgo.

Se trataba de una persona que solamente vestía pants de color negro, aunque no se pudo establecer si tenía heridas provocadas por un arma punzocortante o de fuego.

Personal de Servicios Periciales procedió a levantar el cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le practicarán la necropsia de ley y esperarán a que sus familiares puedan acudir a identificarlo.