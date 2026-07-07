Hallan cadáver dentro de auto estacionado

El lunes fue localizado sin vida un hombre en el interior de un vehículo particular en San Cristóbal de Las Casas.

Elementos de la Policía Municipal atendieron el llamado de emergencia por el hallazgo de la persona dentro de la unidad que estaba estacionada sobre la calzada Salomón González, cerca de la colonia Primero de Enero, al norte de la ciudad.

Al arribar, los oficiales implementaron el acordonamiento del área y brindaron apoyo a personal de Protección Civil que confirmó el fallecimiento de la persona.

El despliegue de las autoridades fue notable en la zona, atrayendo la atención de los residentes locales que se percataron de la intensa movilización de patrullas sobre la calzada.

Causas naturales

De acuerdo con los primeros indicios, la causa del deceso corresponde a una muerte por causas naturales.

No obstante, se espera que en las próximas horas, tras la práctica de la necropsia de ley en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), la Fiscalía General del Estado pueda brindar más detalles sobre la identidad del fallecido y confirmar plenamente que la muerte no esté vinculada a incidentes delictivos.

Posteriormente, se realizó las diligencias correspondientes y efectuó el levantamiento del cadáver para continuar con el procedimiento legal, informó la Policía Municipal.