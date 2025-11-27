Hallan cadáver embolsado en camino de terracería

Un cuerpo embolsado fue localizado en la colonia Loma Bonita Terán, en la ciudad capital, debido a ello se movilizaron los cuerpos policiales.

Esta información se dio alrededor de las 07:04 horas, por lo que elementos policiales municipales y estatales se movilizaron a la calzada Emiliano Zapata, esquina de la avenida Loma Bonita y callejón Los Campesinos de la esta colonia.

Envuelto en sábanas

Ahí, los oficiales informaron que vecinos reportaron el hallazgo de un cuerpo cubierto con unas sábanas y amarrado con una rafia.

Al constituirse las fuerzas del orden, confirmaron que se trataba de una persona del sexo masculino.

En este sentido, la zona fue acordonada y pidieron la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se desconoce identidad

Cabe destacar que el cuerpo presentaba lesiones visibles de tortura e impactos por arma de fuego.

Hasta el momento, el ahora occiso se encuentra en calidad de desconocido.

Tras las diligencias correspondientes, los restos mortales fueron trasladados al anfiteatro por el personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).