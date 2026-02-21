Hallan cadáver en casa de la colonia Popular

En avanzado estado de descomposición fue localizado una persona del sexo masculino identificada como Carlos Martín “N”, de aproximadamente 60 años de edad, en el interior de su vivienda ubicada sobre la calle Oaxaca y esquina con Distrito Federal, en la colonia Popular de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El hallazgo ocurrió cerca de las 20:00 horas. Los vecinos reportaron a los números de emergencias la presencia de olores provenientes del domicilio, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de socorro.

Al llegar al sitio, los elementos confirmaron la presencia de una persona dentro del inmueble, solicitando el apoyo de unidades médicas.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a familiares del propietario de la vivienda sobre los olores.

Más adelante, un joven identificado como Henry Martín “N” acudió al domicilio y, al ingresar, encontró a su padre tendido en el suelo, sin responder a estímulos y con el cuerpo en avanzado estado de descomposición, por lo cual solicitó el apoyo de las autoridades.

Paramédicos acudieron al lugar y, tras la valoración, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Se estimó que el deceso había ocurrido al menos siete días antes del hallazgo.

Elementos de seguridad acordonaron el área para permitir las diligencias correspondientes. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y, posteriormente, trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia para determinar la causa de muerte.

En el sitio también se presentaron agentes de seguridad estatal y municipal para recabar información y testimonios. Las investigaciones quedarán a cargo de la autoridad ministerial competente.