Hallan cadáver en vía a zona arqueológica

A un costado de una carretera localizada al sur de la ciudad de Comitán, un hombre de 52 años de edad fue hallado sin vida durante la mañana del viernes, lo que alertó a los lugareños de dos comunidades y movilizó a los cuerpos de emergencia.

Fue cerca de las 08:00 horas que se reportó el incidente sobre la vía a la zona arqueológica de Tenam Puente, la cual comunica a las localidades de San Rafael Chacaljemel y Francisco Sarabia, municipio de Comitán.

Fueron pobladores que realizaron el macabro hallazgo de una persona del sexo masculino que yacía tendida a un costado de la cinta asfáltica, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades de los poblados aledaños y estos a su vez al número de emergencias 911.

Al lugar arribó una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal para que paramédicos brindaran los primeros auxilios, pero al acercarse los especialistas en urgencias médicas confirmaron el deceso pues ya no tenía signos vitales.

El área fue acordonada por agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Vial Estatal Preventiva, a fin de que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias y ordenaran el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Trascendió que el ahora fallecido habría sido atropellado, pero al ser una carretera con poco tránsito vehicular, el conductor optó por huir para evadir la responsabilidad. El asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público.

Se iniciaría con las investigaciones para determinar las causas exactas de la muerte y dar con el responsable, con el fin de que enfrente a la ley.

Familiares identificaron al fallecido como José Hernán “N”, vecino de la localidad Francisco Sarabia, reclamando los restos para darle sepultura conforme a sus costumbres.