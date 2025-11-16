Hallan cadáver flotando en el río Grijalva

Flotando en el río Grijalva, a la altura de la Ribera Cahuaré, fue localizado un masculino.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron pescadores quienes se encontraban en la zona que localizaron a un hombre flotando boca abajo y cubierto por abundante maleza.

De inmediato, los ciudadanos dieron aviso a las corporaciones policiales para que se constituyeran en el sitio.

Minutos después, las fuerzas del orden confirmaron el hallazgo y se pidió la intervención de la Unidad de Rescate y Operaciones Acuáticas (UROA), quienes se presentaron en la escena para llevar a cabo las averiguaciones correspondientes.

Tras rescatar el cuerpo, fue entregado al personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo el levantamiento de los restos y trasladarlos al anfiteatro.