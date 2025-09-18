Hallan cadáver putrefacto en el barrio San Miguel

En estado de descomposición fue localizado el cadáver de un masculino en un desagüe del río Grande de Chiapa de Corzo, esto por peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hecho fue registrado alrededor de las 11:00 de la mañana, por lo que cuerpos de seguridad, auxilio y rescate se dieron cita a las orillas del afluente, concretamente en el barrio San Miguel entre las calles Tomas Cuesta y Mexicanidad, para verificar la denuncia de un cuerpo del un hombre sin vida y en estado de descomposición.

Protocolo

Se informó que fueron los elementos de Protección Civil (PC) y Policía Municipal quienes ubicaron el cadáver, el cual vestía pantalón de mezclilla azul, sin playera, quien presentaba diversos moretones en su anatomía.

Tras lo antes descrito, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la FGE realizó las diligencias correspondientes para finalmente realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley, en espera de que sus familiares reclamen los restos.

Trascendió que el cuerpo sin vida es de una persona en presunta situación de calle, debido a que en el lugar se encontraron diversas prendas de vestir, como zapatos.