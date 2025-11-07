Hallan cuerpo de menor que chocó contra puente

Un menor de edad, estudiante de preparatoria, falleció al impactar la motocicleta en la que se desplazaba contra el barandal del puente del río Coatán en el tramo Cuatro Caminos-Mazatán, cayendo al afluente y tras varias horas de búsqueda el cadáver fue encontrado. Su hermano, que lo acompañaba, resultó lesionado.

Lo encuentran muerto

El accidente ocurrió el miércoles en la tarde cuando el adolescente de 15 años se desplazaba presuntamente a exceso de velocidad y por ello perdió el control de la unidad, chocó con el puente y se fue hacia el afluente cuya fuerte corriente lo arrastró varios kilómetros.

Desde que se conoció el fatal percance, autoridades de Protección Civil, policías municipales, voluntarios y personal de la Secretaría de Marina Armada (Semar) de México, se sumaron a la búsqueda.

Fue hasta el mediodía del jueves que el cuerpo del menor fue localizado sin vida, siendo rescatado con una lancha, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Iba a Mazatán

El adolescente tenía su domicilio en el cantón Santa Clara y se dijo que al momento del percance se dirigía rumbo a Mazatán e iba acompañado de uno de sus hermanos, también menor de edad, quien resultó con diversas lesiones, por lo cual permanece recibiendo atención médica en un hospital.

Los familiares del ahora fallecido agradecieron a las autoridades y a los voluntarios que se sumaron a la búsqueda, lo que permitió el hallazgo del cuerpo.