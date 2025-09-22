Hallan cuerpo en avanzado estado de putrefacción

Un macabro hallazgo se registró en las últimas horas de la noche del sábado en el fraccionamiento Real del Bosque, donde vecinos reportaron la presencia de olores fétidos que provenían de una vivienda, esto en Tuxtla Gutiérrez.

Al arribar elementos policiacos confirmaron que en el interior se encontraba el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición.

Olores fétidos

El reporte al número de emergencias 911 se realizó alrededor de las 22:10 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad municipal y estatal hacia la avenida Los Ciruelos, entre las calles Aguacates y Limoneros.

Los uniformados señalaron que el hedor era perceptible en toda la cuadra, lo que reforzó las sospechas de los vecinos.

La vivienda fue asegurada y se dio parte a personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes ingresaron para llevar a cabo las pesquisas necesarias.

Después de varias horas de trabajo se efectuó el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia de ley.

Hasta el cierre de la edición la hoy fallecida permanecía en calidad de desconocida. Se estima que llevaba al menos cuatro días sin vida dentro del inmueble, aunque será la autopsia la que determine con precisión las causas y el tiempo del deceso.