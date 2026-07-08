Hallan cuerpo envuelto en sábana y amordazado

Atado de pies y manos, envuelto en una sábana, la mañana del martes fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino en la colonia 12 de Octubre, al norte de la ciudad de Tapachula, lo que propició una intensa movilización de los cuerpos de seguridad.

Vecinos de la zona realizaron el macabro hallazgo a la altura de la avenida Lagartero y calle Tapachula, por lo cual reportaron el hecho al centro de emergencia.

Ante ello, acudieron elementos de las corporaciones policiacas que corroboraron que se trataba de una mujer que estaba envuelta en una sábana de color morado con gris, atada de pies y manos, así que procedieron a acordonar la zona e iniciar las pesquisas.

Operativo

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Fronteriza, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, desplegaron un amplio operativo.

Hasta el momento no se tienen indicios sobre los responsables, aunque consideraron que al cadáver solo lo llegaron a tirar.

Personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento del cuerpo que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), para practicarle la necropsia de ley y esperar que sus familiares puedan llegar a identificarla, ya que hasta el momento permanece en calidad de desconocida.

Asimismo, fue abierta la carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Se siguen diversas líneas para tratar de establecer el móvil del crimen y dar con los asesinos.