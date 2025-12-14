Hallan cuerpo putrefacto dentro de una vivienda

Un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado en el interior de una casa en la colonia Patria Nueva, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, durante las últimas horas de la noche del viernes.

El reporte fue proporcionado al número de emergencias 911 aproximadamente a las 21:10 horas, por lo que agentes policiacos municipales y estatales se movilizaron a la calle Ciprés Sur y avenida Arboledas, en la colonia mencionada, para tomar conocimiento.

Ahí, les dieron a conocer que fueron los vecinos quienes reportaron fuertes olores nauseabundos dentro de un domicilio, asumiendo que se trataba de un cadáver.

Al constituirse las fuerzas del orden confirmaron el macabro hallazgo y acordonaron inmediatamente la zona.

Previamente, los uniformados habían observado por la ventana y localizaron el cuerpo de quien más tarde fue identificado como Jesús “N”, de aproximadamente 80 años de edad.

Ante esta situación se pidió la intervención del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para hacer las pesquisas correspondientes y posteriormente llevar a cabo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Por otro lado se indicó que la posible causa del deceso de Jesús fue debido a un infarto fulminante.