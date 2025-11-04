Hallan cuerpo putrefacto en el interior de su casa

El cadáver de una persona del sexo masculino que estaba en estado de descomposición, fue encontrado en el interior de su domicilio ubicado en el barrio San Francisco, en la capital chiapaneca, ayer por la tarde.

Transcurrían cerca de las 14:10 horas. Policías municipales y estatales recibieron un reporte al 911, en donde señalaban el hallazgo de un cuerpo, por lo que se constituyeron a la 10.ª Sur y esquina con la 8.ª Poniente del barrio mencionado.

Lo encuentran muerto

Al arribar les dieron a conocer que un hombre, identificado como Limber “N, de aproximadamente 58 años de edad, estaba en la sala de su vivienda ya en avanzado estado de putrefacción.

Previamente, se indicó que fueron unas conocidas del hoy fallecido, de nombre Marisol “N” (30) y Lucero “N” (29), quienes dieron aviso al número de emergencias.

Pronto, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5) movilizó a las corporaciones de seguridad pública para tomar conocimiento del reporte.

Al presentarse a la dirección mencionada, los oficiales corroboraron el hecho y procedieron a acordonar el área, pidiendo además el apoyo de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes y finalmente llevar a cabo el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el cierre de la información se desconocían las causas del deceso del individuo, por lo que las investigaciones continuarán y mediante la autopsia de ley se determinará qué lo provocó.