Hallan dos cuerpos en canal en menos de 24 horas

Un macabro hallazgo conmocionó a habitantes del ejido La Libertad, en el municipio fronterizo de Suchiate, donde en el transcurso de un mismo día fueron localizados dos cuerpos sin vida en diferentes puntos del canal de riego de la zona.

Las autoridades mantienen abiertas dos carpetas de investigación por el delito de homicidio.

Primer cadáver

El primer caso ocurrió a la altura del rancho bananero La Herradura, donde lugareños descubrieron el cadáver de una persona del sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla, playera negra y tenis azules.

El cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días en el agua.

Tras el reporte, elementos de seguridad acordonaron el área y personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Segundo hallazgo

Horas más tarde, a unos kilómetros de distancia, habitantes de la misma comunidad localizaron otro cuerpo que estaba atorado entre una compuerta del canal de riego.

Se trataba también de un hombre, de edad aproximada a los 35 años, quien vestía pantalón de mezclilla y playera de color naranja.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el cadáver no presentaba lesiones visibles, por lo que se investiga la posibilidad de que haya caído accidentalmente al agua y muriera por ahogamiento, aunque será la autopsia de ley la que determine la causa exacta del deceso.

En ambos casos, los fallecidos permanecen en calidad de no identificados y las autoridades ministeriales trabajan para esclarecer los hechos y establecer si existe relación entre ambos hallazgos.