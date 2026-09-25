Hallan el cuerpo de Bryan “N” flotando en El Tapón

Tras 38 horas de una intensa búsqueda finalmente fue encontrado Bryan “N” (20 años); su cuerpo fue hallado flotando en El Tapón del río Grijalva, en la demarcación del municipio de Chiapa de Corzo.

El hallazgo se dio cerca de las 12:50 horas del jueves durante el operativo desplegado por cuerpos de ataque rápido, tanto municipal como estatal.

Desde las primeras horas de ayer, elementos de Protección Civil (PC) de Tuxtla Gutiérrez, PC del Estado, el Grupo de Respuesta a Incendios, Emergencias y Desastres (Gried) del Instituto de Bomberos de Chiapas y la Unidad de Reacción Anfibia Pakal (URAP) recorrieron el cauce del afluente.

Antecedentes

Bryan Israel “N” desapareció durante la noche del martes cuando intentó desplazarse por la colonia Albania Alta y fue alcanzado por una corriente formada por los escurrimientos de las lluvias.

La fuerza del agua lo arrastró desde la calle Río Pichucalco hasta un canal pluvial que desemboca en el arroyo Totoposte. Desde esa misma noche comenzaron las labores para tratar de localizarlo.

Los equipos de emergencia recorrieron inicialmente el afluente mencionado y posteriormente ampliaron la búsqueda hacia el río Sabinal, aunque sin obtener resultados positivos, por lo que el operativo se extendió hasta el río Grijalva y posteriormente al sector del Cañón del Sumidero.

Búsqueda y localización

Autoridades locales explicaron que el cadáver fue localizado por personal de la URAP en una zona donde suelen concentrarse lirios, basura, ramas y otros materiales arrastrados por la corriente.

“Se encontró, sí, un cuerpo, eso sí lo puedo decir porque es lo que se encontró. Ahorita va a regresar el personal que estuvo en esa embarcación, ya con el papá (de Bryan) para que él pueda dar certeza de ello”, señalaron previamente elementos de rescate en el operativo.

Asimismo, se explicó que debido al tiempo transcurrido y al recorrido que habría realizado el cadáver por el cauce, consideraron necesario que un familiar participara en el proceso de identificación. Entre los indicios encontrados yacía también un casco que, de acuerdo con Protección Civil, fue reconocido como el que portaba al momento de ser arrastrado por la corriente.

“Después de un recorrido de más de 10 kilómetros que llevó el cuerpo, pues obviamente ya hay muchas contusiones; también se llega a hinchar”, añadieron al mencionar que una imagen no era suficiente para establecer formalmente la identidad.

La búsqueda involucró a distintas corporaciones desde la noche del martes.

Además de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos participaron elementos de seguridad estatal y municipal, mientras que el jueves se incorporaron las embarcaciones de la URAP para ampliar el recorrido sobre el río Grijalva.

La zona en donde fue localizado es conocida como El Tapón; ahí se acumulan materiales arrastrados por el agua.

Lluvias

En las lluvias registradas el martes en Tuxtla Gutiérrez, distintos cauces y canales pluviales incrementaron su nivel y fuerza.

Protección Civil ha señalado que la ciudad cuenta con numerosos arroyos y áreas susceptibles a la inundación, por lo que durante la temporada de precipitaciones pluviales persiste el riesgo de que las corrientes aumenten de manera repentina.

Semefo#

Al dar las 15:45 horas del jueves, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hizo las diligencias correspondientes y solicitó la presencia de los familiares de Bryan “N”.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) y se esperaba que en las próximas horas sean entregados a sus seres queridos para que le brinden sepultura.