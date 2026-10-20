Hallan muerto a adulto mayor en carretera

En las últimas horas de la noche del domingo, un adulto mayor falleció al ser atropellado por un motociclista sobre la carretera a Altamirano. El incidente movilizó a paramédicos, peritos y agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva.

Fue a escasos metros del entronque con el libramiento Norte de Comitán y la curva conocida como El Chumis, al oriente de la ciudad, en donde se registró el mortal percance.

Presunto responsable

De acuerdo al reporte, un motociclista que circulaba sobre la vía estatal habría sido el responsable del atropellamiento del adulto mayor cuando este pretendía cruzar.

El cuerpo quedó tendido a un costado del camino. Automovilistas que se percataron del hecho dieron aviso al número de emergencias 911.

Una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal se presentó de inmediato al sitio, en donde paramédicos confirmaron el fallecimiento del anciano de entre 70 a 75 años de edad, debido a las lesiones graves que presentó.

Peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra llegaron para las diligencias y ordenar el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) y llevar a cabo la necropsia de ley para determinar las causas legales del deceso.

El hoy fallecido, hasta el cierre de la información, se encontraba en calidad de desconocido, por lo que las autoridades quedaron en espera de los familiares para que lo identifiquen y reclamen los restos a fin de darle sepultura conforme a sus costumbres.

Agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva arribaron, pero debido a que no se encontró al responsable solo tomaron nota de lo ocurrido para dar parte a un agente del Ministerio Público.