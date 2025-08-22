Hallan muerto a indigente en unas jardineras

Una persona del sexo masculino, de entre 55 a 60 años de edad, en situación de calle, fue encontrada sin vida en una jardinera del parque Central, a un costado de la Catedral de San Marcos en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del jueves, lo cual movilizó a las corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

Se dijo que el cuerpo tenía una soga alrededor del cuello, por lo que no descartan que se haya privado de la existencia.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales, con apoyo del Cuerpo de Bomberos, llevó a cabo el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento.

En este sentido, las autoridades indicaron que se abrirá una carpeta de investigación para descartar la posible comisión de un delito, aunque se presume que pudo tratarse de un suicidio.

El cuerpo permanecerá en el Semefo a la espera de que familiares lo reclamen; en caso de no ser así, será enviado a la fosa común en calidad de desconocido, conforme lo marca el protocolo legal.

El hombre era conocido entre los comerciantes y visitantes del lugar, ya que acostumbraba pernoctar en las inmediaciones del parque, lo que causó consternación entre quienes lo identificaban.