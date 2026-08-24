Hallan muerto a mariachi en Santa Cecilia

Dentro de la habitación que rentaba en el barrio Santa Cecilia, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, un hombre de aproximadamente 60 años de edad —quien trabajaba como mariachi— fue localizado sin vida.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre la 8.ª Sur, entre la 2.ª y 3.ª calle Oriente, donde uno de los inquilinos se percató de que su vecino permanecía tendido dentro del departamento contiguo.

Corroboran deceso

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor fue identificado como Carlos “N”. Ante la situación, la persona que realizó el descubrimiento solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, por lo cual minutos después arribó una cuadrilla de paramédicos para verificar las condiciones del sujeto.

Los socorristas ingresaron al domicilio y llevaron a cabo la valoración correspondiente. Sin embargo, después de revisar al individuo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras corroborar el fallecimiento, elementos de seguridad acordonaron el inmueble para preservar el área y evitar que fuera alterada antes de la llegada de las autoridades del Ministerio Público (MP).

Posteriormente, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para las diligencias y recabar los indicios que pudieran ayudar a esclarecer las circunstancias del deceso.

Una vez concluidos los trabajos periciales se efectuó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se harán los estudios para establecer de manera oficial la causa de muerte.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre cómo perdió la vida.