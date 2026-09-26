Hallan muerto a militar; tenía un balazo en la cabeza

El cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado al interior de una vivienda en la colonia Morelos, ubicada al suroriente del municipio de Tapachula, lo que movilizó a las corporaciones policiacas quienes iniciaron las pesquisas.

Presuntamente se trataba de un militar naval, el cual fue identificado como Eduardo “N” (44 años), quien de acuerdo con paramédicos que lo revisaron presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Presunto suicidio

Ante el reporte de vecinos, que escucharon una detonación de arma de fuego, acudieron elementos de los cuerpos de seguridad estatales y municipales que acordonaron el lugar de los hechos.

Mientras tanto, al arribar el personal de Servicios Periciales procedió al levantamiento de indicios y el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense, en donde le practicarán la necropsia de ley.

En el interior de la casa ubicada en la calle Emiliano Zapata y esquina con Lázaro Cárdenas, se encontraba el cuerpo sin vida; también localizaron un arma de fuego calibre .38, con el que se habría disparado.

Por estos hechos violentos fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio, aunque se presume que se trató de un suicidio; sin embargo, esto último no ha sido confirmado por las autoridades.