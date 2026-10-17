Hallan muerto a sujeto a un costado del bulevar

Sin vida fue localizado un hombre en la mañana del viernes al sur de la ciudad de Comitán. El incidente movilizó a paramédicos, policías y peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra que atendieron la emergencia.

Fue en el carril que conduce al sur del bulevar Paseo de la Federación, a 50 metros del cruce con la 30.ª calle Sur, en donde se registró el hallazgo aproximadamente a las 07:00 horas.

Fallecido en jardinera

Fueron peatones quienes llevaron a cabo el reporte al encontrar inerte a la persona del sexo masculino. En un principio creyeron que estaba inconsciente en la jardinera de un negocio de venta de llantas, por lo cual alertaron al número de emergencias 911.

Paramédicos, que llegaron a bordo de una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, confirmaron el deceso del joven de 25 años de edad.

Posteriormente, cubrieron los restos con una manta de color azul, al tiempo de que agentes de la Policía Municipal acordonaban el área para preservar el lugar.

Un carril fue cerrado al tráfico vehicular para permitir que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra hicieran las diligencias y ordenaran el levantamiento del cadáver, para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), con el fin de determinar las causas legales del deceso.

De manera extraoficial, se indicó que el fallecido era parte de un grupo de personas en situación vulnerable y que habitualmente consumen bebidas embriagantes.

Presentaba un golpe en la cabeza, por lo que el asunto fue consignado ante un agente del Ministerio Público para investigar el hecho y deslindar responsabilidades tras corroborar o descartar si se trató de un homicidio.