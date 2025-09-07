Hallan muerto a taxista en el libramiento Norte

Sin signos vitales y en el interior de la unidad fue localizado un taxista sobre el carril oriente a poniente del libramiento Norte en la capital Tuxtla Gutiérrez, a la altura de las oficinas de Veolia y a 100 metros del entronque hacia la carretera que conduce a Chicoasén.

Paro cardíaco

De acuerdo con reportes policiacos, el chofer del taxi con número económico 0255, de la marca Nissan March, se desplazaba sobre la vía de comunicación, sin embargo, de manera sorpresiva empezó a sentirse mal.

Debido a esto decidió estacionarse y ahí se desmayó en el asiento delantero.

Automovilistas que circulaban por el lugar observaron que el hombre estaba inconsciente dentro del transporte público, por lo que solicitaron apoyo a los números de emergencias.

En minutos se movilizaron las fuerzas del orden que se constituyeron al sitio y pidieron la intervención de los cuerpos de socorro.

Estos arribaron y tras brindarle la atención médica confirmaron el fallecimiento del ruletero, presuntamente a causa de un paro cardíaco.

Por ello, autoridades policiacas acordonaron el área y dieron inicio a las pesquisas.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo).