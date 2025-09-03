Hallan muerto a velador dentro de taller mecánico

Un joven de origen extranjero fue encontrado sin signos vitales en el interior de un taller de servicio mecánico, donde laboraba como velador, ubicado en el cruce de las calles Palma Real y Palma Blanca de la colonia Las Palmas, en la capital Tuxtla Gutiérrez, durante la mañana del martes.

De acuerdo con los primeros informes, el hallazgo fue registrado alrededor de las 08:20 horas, por lo cual fue notificado al número de emergencias 911, así que las corporaciones policiacas se constituyeron a la dirección mencionada para tomar conocimiento.

Hallazgo

Se dijo que se trataba de una persona del sexo masculino que fue identificada como Humberto “N”, originario del país de Venezuela y de aproximadamente 27 años de edad, quien se desempeñaba como velador del establecimiento.

Habría permanecido en el lugar desde la noche anterior, pero al intentar ingresar esta mañana los trabajadores observaron que no contestaba ni abría, lo que encendió las alarmas.

Ante tal situación, decidieron saltar la barda del taller y encontraron al hombre tirado bocarriba sobre el piso. Rápidamente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, sin embargo, al arribar los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acordonaron el área para restringir el acceso, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

El cadáver fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con certeza las causas del deceso e intentar localizar a sus familiares.