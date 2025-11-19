Hallan muerto a velador en la vía pública

Tirado en la vía pública fue hallado un hombre de 48 años en la colonia Insurgentes de la ciudad capital, justo en la parte alta de Patria Nueva.

El hallazgo ocurrió de las 08:10 horas, por lo que elementos policiales tuvieron que movilizarse sobre la calle Azucena y avenida Las Rosas de la colonia.

Ahí, se informó que se encontraba tirado en plena vía pública una persona.

Golpes en el rostro

El sujeto en cuestión fue identificado como Ricardo Aguilar, de oficio velador, que laboraba en las instalaciones del DIF de la zona.

En este sentido, se informó que el hoy occiso presentaba golpes contusos en el rostro y debido a esto las fuerzas del orden pidieron la intervención del personal paramédico.

Al lugar se constituyeron socorristas de la Cruz Roja, quienes le brindaron la atención prehospitalaria y tras su valoración confirmaron su deceso.

Una hora más tarde, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y finalmente el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro.