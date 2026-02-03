Hallan restos en bolsas debajo de un puente vehicular

Elementos policiacos municipales y estatales se presentaron al nuevo libramiento Sur y la entrada al ejido Francisco Villa, en la capital Tuxtla Gutiérrez, luego de confirmar que se trataba de restos humanos que estaban dentro de una bolsa de plástico de color negro, durante la mañana del lunes.

De acuerdo con información obtenida, el hecho fue registrado cerca de las 10:55 horas, así que los agentes policiacos municipales y estatales se presentaron de inmediato a la dirección señalada, justo debajo del puente vehicular, para tomar conocimiento y levantar los indicios.

Tras arribar localizaron una bolsa negra y observaron que contenía presuntos restos humanos.

Los oficiales mencionaron que los olores nauseabundos eran muy intensos, por lo que ya comenzaban los efectos de la descomposición. Asimismo, se indicó que la probable edad del ahora occiso era entre 20 a 25 años.

Finalmente, personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos en un tiempo récord, en menos de 10 minutos, para ser transportados al Semefo.

Este es el segundo hallazgo de restos humanos en la capital chiapaneca, pues el primero fue el pasado jueves en el parque recreativo Caña Hueca, en donde encontraron una cabeza dentro de una hielera.

Por estos hechos, la Fiscalía comenzó las pesquisas y dio a conocer que incrementará la seguridad.