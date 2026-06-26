Hallan restos en la calle; habían sido calcinados

Una intensa movilización de corporaciones policiacas y personal de Servicios Periciales se registró la mañana del jueves en la colonia Puesta del Sol, al poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez, luego del hallazgo de restos humanos calcinados sobre la vía pública.

Tomaron conocimiento

Los hechos fueron reportados alrededor de las 07:45 horas, cuando automovilistas que circulaban por la calle Moctezuma, en la esquina con la avenida Julio César García Cáceres, observaron restos óseos esparcidos sobre la carpeta asfáltica.

Ante la escena, los testigos dieron aviso inmediato al número de emergencias 911, lo que derivó en el despliegue de elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Al arribar al lugar, policías estatales y municipales confirmaron el reporte y procedieron a acordonar un amplio perímetro para preservar la escena, mientras restringían el paso de vehículos y peatones para evitar la alteración de posibles indicios.

Pie y antebrazo

De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades, en el sitio fueron localizados un pie y un antebrazo calcinados, cuyos restos presentaban un avanzado grado de afectación por el fuego.

Hasta el momento no se ha determinado la identidad de la víctima ni las circunstancias en que los restos fueron abandonados en ese punto de la ciudad.

El hallazgo causó sorpresa entre vecinos y personas que transitaban por la zona, quienes observaron el trabajo de los cuerpos de seguridad mientras se desarrollaban las diligencias necesarias.

Alrededor de las 09:10 horas arribó personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, cuyos especialistas realizaron el procesamiento de la escena y la fijación de indicios.

Posteriormente, llevaron a cabo el levantamiento de los restos humanos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde esperan identificar a la víctima mediante los estudios periciales.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen y determinar si el caso está relacionado con algún otro hecho delictivo ocurrido en la capital chiapaneca.