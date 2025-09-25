Hallan restos humanos en un lote baldío

El cuerpo sin vida de una persona presuntamente en situación de calle fue encontrado en un lote baldío en la colonia Centro del municipio de Huixtla, por lo que las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar si hubo “mano criminal”.

El hallazgo lo hicieron vecinos de la calle Porfirio Díaz Poniente, dando aviso al número de emergencias 9-1-1, lo que movilizó a los cuerpos policíacos y de servicios de emergencia.

Paramédicos revisaron al individuo, determinando que ya no contaba con signos vitales, posterior a ello se procedió a acordonar el área.

Presunto infarto

Se indicó que se trataba de una supuesto indigente, así que se presume que padecía de problemas con las adicciones y el consumo de alcohol.

Personal de Servicios Periciales procedió a levantar el cadáver, del cual se dio a conocer que no presentaba heridas o golpes, determinando que al parecer sufrió un paro cardíaco producto de la cirrosis hepática.

Fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) en donde la necropsia de ley determinará las causas reales de la muerte de la persona que hasta el momento no ha sido identificada, sin embargo, esperan que alguien se presente a reclamarlo.

Por protocolo fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio.