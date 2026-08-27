Hallan sin vida a dos comitecos en Oaxaca

Dos hombres originarios de Comitán de Domínguez fueron localizados sin vida en inmediaciones del panteón municipal de la agencia Los Corazones, en los límites de Chiapas y Oaxaca, en la jurisdicción de San Pedro Tapanatepec.

Las víctimas fueron identificadas como Samuel Alejandro Solís Argüello y el médico Mario Pineda, ampliamente conocidos en Comitán, sobre todo en el ámbito gallístico.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos fueron hallados con el rostro cubierto y con huellas de violencia.

Pesquisas

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad y personal pericial para realizar las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con la Fiscalía General de Chiapas (FGE), inició la carpeta de investigación por este doble homicidio.

Indignación

Se prevé que los cuerpos sean trasladados a Comitán para ser entregados a sus familiares y que se les brinde cristiana sepultura.

Este hecho ha causado consternación entre la población comiteca, por tratarse de dos personas muy conocidas y apreciadas en la sociedad.