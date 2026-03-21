Hallan sin vida a hombre dentro de su domicilio

Un adulto mayor fue hallado sin vida dentro de su domicilio durante la mañana del viernes en el municipio de Comitán de Domínguez, por lo que familiares solicitaron el apoyo al 9-1-1 y se movilizaron paramédicos, policías y peritos para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 11:00 horas que se registró el incidente en el barrio San Martín, ubicado al poniente de la ciudad.

Familiares lo encontraron

Fueron los propios familiares que al llegar a visitar al hombre, de entre 55 a 60 años de edad, llevaron a cabo el hallazgo; vieron que se encontraba inconsciente, así que de inmediato pidieron ayuda al número de emergencias.

Por ello, paramédicos del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal se movilizaron a bordo de una ambulancia, pero a su llegada ya no presentaba signos vitales, por lo cual solo corroboraron el deceso.

Agentes de la Policía Municipal y Guardia Estatal Preventiva acordonaron el área para que peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaran las diligencias.

Trascendió que la probable causa de muerte fue por un infarto, pero serán las autoridades quienes confirmen las causas exactas del fallecimiento luego de la necropsia en el Servicio Médico Forense (Semefo) y se deslinden responsabilidades conforme a la ley.