Hallan sin vida a joven en camino de terracería

Habitantes de la colonia Las Palmas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, reportaron el hallazgo de un joven sin vida sobre un camino de terracería ubicado entre la avenida Campeche y el callejón Barbasco, lo que generó una inmediata movilización de las fuerzas del orden y cuerpos de auxilio.

Según los primeros informes, vecinos que transitaban por la zona observaron a un hombre de aproximadamente 28 años de edad tendido bocarriba, con visibles dificultades para respirar.

Ante la emergencia solicitaron ayuda a través del número 911, lo que derivó en la llegada de paramédicos y elementos policiacos.

A su arribo, los socorristas procedieron a brindarle atención prehospitalaria, sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posible infarto

Elementos de la Policía Municipal aseguraron el área para preservar la escena, mientras se solicitaba la presencia del personal de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.

Se desconocen las causas del deceso, aunque los oficiales mencionaron que pudo tratarse de un infarto, por lo que será la autopsia de ley la que determine exactamente qué fue lo que lo provocó.

Las autoridades mantienen abierta la investigación en tanto se localiza a sus familiares.